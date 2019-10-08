2019-10-08T18:07:30+03:00
Происшествия

Военного Черноморского флота осудили за издевательство над беременной женой

Своими действиями он довел ее до суицида
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Он не признал себя виновнымОн не признал себя виновнымФото: Иван ВИСЛОВ
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Крымского военного приговорили к четырем годам колонии-поселения за то, что он довел свою жену до суицида.

Как рассказали в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по ЧФ, он истязал беременную женщину, а после она свела счеты с жизнью.

Следствие сообщило, что в 2014 году он познакомился с девушкой, а через год они поженились. Хотя до этого они начали ругаться, он периодически избивал женщину. Это продолжалось и тогда, когда погибшая забеременела.

Женщина не выдержала и в августе 2016 года покончила с собой, когда отдыхала недалеко от Евпатории, пишет «РИА Крым».

Ее супруг виновным себя не признал и сказал, что не знает о причине самоубийства.

Суд учел все обстоятельства и приговорил военного к четырем годам тюрьмы, которые он будет отбывать в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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