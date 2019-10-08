Борется за жизнь с первых дней: Трехлетней крымчанке с ДЦП нужны средства на реабилитацию

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-08T18:51:36+03:00

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В три года у Дарины Шишко из Джанкоя - целый букет диагнозов: ДЦП, симптоматическая эпилепсия, дисплазия тазобедренных суставов, а также частичная атрофия зрительного нерва и микроцефалия.

Мама Дарины Виктория не работает, постоянно присматривает за ребенком. А зарплаты отца не всегда хватает на дорогостоящие лекарства и курсы реабилитации.

Малышка за свою жизнь боролась с первой секунды появления на свет: у нее только билось сердце, не было даже дыхания. Ребенка сразу поместили в реанимацию с ишемией мозга и гипоксией, первые две недели Дарина провела на аппарате искусственного дыхания.

– Эти 14 дней были адом, – рассказала Крымской газете мама девочки. - Врачи не давали никакой надежды, но наша малышка боролась за жизнь. Произошло чудо – Дарина стала дышать сама. Казалось, что всё позади – доченька рядом, жива!

Однако неутешительные диагнозы сыпались один за одним. Сейчас в свои три года Дарина не может самостоятельно сидеть и ползать. Дарина уже прошла дорогостоящую реабилитацию в Севастополе, девять курсов массажей, лечебной физкультуры. В месяц только на лекарства ее родители тратят 15-20 тысяч рублей, а каждый курс реабилитации, которые нужно проходить раз в два месяца, обходится в 60-150 тысяч.

Вы можете помочь семье любой суммой:

карта РНКБ - Джабраилова Виктория Агануровна (мама Дарины)

Номер карты: 2200021022144778.

К/С номер 30101810335100000607

БИК – 043510607

ИНН – 7701105460

КПП – 910201001

Счёт получателя: 30232810440002000004.

ИСТОЧНИК KP.RU