В Крыму ежедневно заседает штаб по переходу на цифровое телевещание
В Крыму будет ежедневно заседать штаб по цифровому вещанию будет заседать в ежедневном режиме.
В Крыму уже продали 3376 приставок в отделениях Почты России, а на региональную линию горячую линию по вопросам перехода на новый ТВ-формат поступило более 2 тысяч звонков.
Кроме того, почти 9 тысяч крымчан обратились за помощью волонтеров для подключения к "цифре".
Более 96% жителей Крыма охвачено цифровым сигналом. За пределами охвата - 183 населенных пункта.
- В таких населенных пунктах необходимо устанавливать спутниковые антенны. Советом министров Республики Крым предусмотрена компенсация на приобретение спутникового оборудования для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, - сообщили в пресс-службе Мининформа РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU