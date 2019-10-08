Крымскому студенту светит тюрьма: угонял машины и разбивал их

СЕГОДНЯ 19:36 2019-10-08T19:36:27+03:00

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Полицейские схватили автомобильного вора, который орудовал в Симферополе.

В течение полугода, с января по сентябрь 2019-го, в полицию регулярно поступали заявления об угоне машин. Оперативники начали искать виновника переполоха - и нашли 16-летнего студента..

- В ходе следствия установлено, что у задержанного, который каждый раз, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения, появлялось непреодолимое желание покататься на автомашине. Не имея собственного транспорта, он «заимствовал» его у жителей города, - цитирует Крымское информационное агентство пресс-службу МВД по РК.

Будучи пьяным, водил студент из рук вон плохо и неизменно попадал в аварии. В таких случаях он бросал искореженный автомобиль и убегал.

Таким образом он угнал как минимум пять авто. В отношении парня возбудили несколько уголовных дел об угоне, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU