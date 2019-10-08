2019-10-08T23:08:28+03:00
Общество

Почти все отдохнувшие в Крыму туристы готовы рекомендовать полуостров друзьям

Индекс удовлетворенности растет от года к году
Анастасия ЖУКОВА
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В министерстве курортов и туризма Крыма выяснили, что более 90% туристов остались довольны летним отдыхом, проведенным на полуострове. Более того - готовы рекомендовать наш регион своим друзьям и близким.

К такому выводу в ведомстве пришли после проведенного опроса, в котором приняли участие шесть тысяч отдыхающих.

- Показательно, что в течение последних трех лет индекс удовлетворенности туристов отдыхом в Крыму динамично растет, - отметили в минкурортов.

Больше всего отдыхающим нравятся климат в Крыму, комфортные пляжи, гостеприимство и красота природы.

Схожие данные получились у туристического сервиса Biletix после аналогичного опроса: рекомендовать отдых на полуострове готовы 81% путешественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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