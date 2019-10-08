Почти все отдохнувшие в Крыму туристы готовы рекомендовать полуостров друзьям
В министерстве курортов и туризма Крыма выяснили, что более 90% туристов остались довольны летним отдыхом, проведенным на полуострове. Более того - готовы рекомендовать наш регион своим друзьям и близким.
К такому выводу в ведомстве пришли после проведенного опроса, в котором приняли участие шесть тысяч отдыхающих.
- Показательно, что в течение последних трех лет индекс удовлетворенности туристов отдыхом в Крыму динамично растет, - отметили в минкурортов.
Больше всего отдыхающим нравятся климат в Крыму, комфортные пляжи, гостеприимство и красота природы.
Схожие данные получились у туристического сервиса Biletix после аналогичного опроса: рекомендовать отдых на полуострове готовы 81% путешественников.
ИСТОЧНИК KP.RU