2019-10-09T08:32:05+03:00
Общество

Крыму хватит воды на осеннее-зимний период

Дефицита не будет и на востоке республики
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Обеспечен водой и север полуостроваОбеспечен водой и север полуостроваФото: Надежда ДАЦЮК
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Зампредседателя Госкомитета по водному хозяйству Андрей Лисовский рассказал, что Крыму хватит воды на осеннее-зимний период. Сейчас водохранилища, которые наполняются по системе Северо-Крымского канала, заполнены на 28 миллионов кубических метров.

Это почти на 7,5 миллиона кубов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Лисовский отметил, что это очень хороший показатель с того времени, как Крым лишился воды из Украины.

Кстати, водохранилища естественного стока заполнены больше, чем в прошлом году.

- В них 135 миллионов кубометров воды, что составляет 53,5% от полного их заполнения. Вододефицита на востоке полуострова, как и во всем Крыму, в осенне-зимний период не будет, - отметил Лисовский, пишет «РИА Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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