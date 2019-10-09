Крыму хватит воды на осеннее-зимний период
Зампредседателя Госкомитета по водному хозяйству Андрей Лисовский рассказал, что Крыму хватит воды на осеннее-зимний период. Сейчас водохранилища, которые наполняются по системе Северо-Крымского канала, заполнены на 28 миллионов кубических метров.
Это почти на 7,5 миллиона кубов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Лисовский отметил, что это очень хороший показатель с того времени, как Крым лишился воды из Украины.
Кстати, водохранилища естественного стока заполнены больше, чем в прошлом году.
- В них 135 миллионов кубометров воды, что составляет 53,5% от полного их заполнения. Вододефицита на востоке полуострова, как и во всем Крыму, в осенне-зимний период не будет, - отметил Лисовский, пишет «РИА Крым».
ИСТОЧНИК KP.RU