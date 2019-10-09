Азорский антициклон принес в Крым радиационное выхолаживание
В Крыму 9 октября произошло радиационное выхолаживание – температура воздуха снизилась до +1...+6 градусов тепла. А в степных и предгорных районах были заморозки (до - 3 градусов).
Но синоптики обещают, что днем воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла.
- В ближайшие двое суток отрог Азорского антициклона обусловит в Крыму сухую и малооблачную погоду, - уточнили в Крымском гидрометцентре.
А с 10 октября температура воздуха повысится и составит ночью 4…9°, на побережье 10…15°; днем 16…21°.
В пятницу, 11 октября, в связи с влиянием холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха существенно не изменится.
СПРАВКА "КП"
Радиационное выхолаживание — понижение температуры нижних слоев воздуха, обусловленное эффективным излучением земной поверхности.
ИСТОЧНИК KP.RU