Азорский антициклон принес в Крым радиационное выхолаживание

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-09T09:11:11+03:00

В степных и предгорных районах были заморозки Фото: "КП" Архив

В ближайшие дни на полуострове будет малооблачно

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В Крыму 9 октября произошло радиационное выхолаживание – температура воздуха снизилась до +1...+6 градусов тепла. А в степных и предгорных районах были заморозки (до - 3 градусов).

Но синоптики обещают, что днем воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла.

- В ближайшие двое суток отрог Азорского антициклона обусловит в Крыму сухую и малооблачную погоду, - уточнили в Крымском гидрометцентре.

А с 10 октября температура воздуха повысится и составит ночью 4…9°, на побережье 10…15°; днем 16…21°.

В пятницу, 11 октября, в связи с влиянием холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха существенно не изменится.

СПРАВКА "КП"

Радиационное выхолаживание — понижение температуры нижних слоев воздуха, обусловленное эффективным излучением земной поверхности.

ИСТОЧНИК KP.RU