Как проходит капитальный ремонт моста на улице Толстого в Симферополе

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-09T09:38:54+03:00

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В Симферополе продолжается ремонт моста через реку Салгир на улице Толстого. Как рассказал замглавы администрации Павел Кузнецов, уже началось поднятие пролетных строений для дальнейшей замены резиновых опорный частей моста.

- Кроме того, ведется гидроизоляция опор в русле реки, а также усиление всех опорных мостовых конструкций. Еще на мосту установят новые ограждения, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, на время проведения капремонта на улице ограничено движение транспорта. Оно будет действовать до 15 ноября.

Планируется также провести ремонт моста на улице Гагарина. Средства выделены из резервного фонда президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU