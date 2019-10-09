2019-10-09T09:38:54+03:00
Общество

Как проходит капитальный ремонт моста на улице Толстого в Симферополе

Там планируется установить новые ограждения
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На улице ограничено движение транспорта. Фото: пресс-служба администрации СимферополяНа улице ограничено движение транспорта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе продолжается ремонт моста через реку Салгир на улице Толстого. Как рассказал замглавы администрации Павел Кузнецов, уже началось поднятие пролетных строений для дальнейшей замены резиновых опорный частей моста.

- Кроме того, ведется гидроизоляция опор в русле реки, а также усиление всех опорных мостовых конструкций. Еще на мосту установят новые ограждения, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, на время проведения капремонта на улице ограничено движение транспорта. Оно будет действовать до 15 ноября.

Планируется также провести ремонт моста на улице Гагарина. Средства выделены из резервного фонда президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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