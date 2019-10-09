Под суд пойдет экс-глава администрации Ленинского района за попытку получить взятку

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-09T10:37:25+03:00

Она потребовала передать ей 189 тысяч рублей

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В суд передали уголовное дело в отношении бывшей главы администрации Ленинского района. Ее обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что к ней обратилась директор фирмы и попросила посодействовать, чтобы именно с ними администрация подписала контракты на проведение работ по ремонту сетей водоснабжения.

В ответ на это чиновница попросила передать ей взятку в размере 5 процентов от цены этих контрактов. Директор фирмы на это условие согласилась, но только после того, как предприятие выполнит работы и получит оплату.

В итоге фирма все-таки выиграла эти конкурсы.

Глава района знала, что ремонт сделан недобросовестно, подписала акты приемки. На основании них и деньги и перечислили.

- После чего экс-глава потребовала отдать ей оговоренную взятку, определившись с суммой в 189 тысяч рублей. 12 июля состоялась передача денег, - сообщили в крымском Следкоме.

Действия пресекли правоохранители, поэтому чиновнице не удалось получить свои деньги.

Изначально женщину заключили под страду, но она помогала следствию, признала свою вину и теперь находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU