2019-10-09T10:42:13+03:00
Общество

В Ливадии вырубили 26 кустов краснокнижного растения

Составлено два протокола об административных правонарушениях
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Минприроды РКФото: Минприроды РК
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В Ливадии браконьеры незаконно вырубили 26 кустов иглицы колючей, которая занесена в Красную книгу Крыма. Как сообщили в Минприроды Крыма, пропажу обнаружили во время рейдового обследования участка в Ливадии.

- В отношении нарушителей, осуществляющих снос краснокнижных растений, составлено 2 протокола об административных правонарушениях, - уточнили в пресс-службе Минприроды.

В ведомстве напомнили, что для оперативного реагирования на нарушение природоохранного законодательства работает «горячая линия» (3652) 51-39-94.

Ранее в Минприроды РК сообщили о 13 фактах незаконной вырубки можжевельника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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