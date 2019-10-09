За сутки в Крыму ликвидировали 5 пожаров

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-09T11:11:46+03:00

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В Крыму за прошлые сутки ликвидировали 5 пожаров, из них два в жилом секторе. К сожалению, на происшествиях погибли два человека.

- К сожалению, при пожарах в частных домах в селе Денисовка Симферопольского района, а также в селе Известковое Красногвардейского района погибли 2 человека. Обстоятельства произошедшего выясняются, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Всего с начала года спасатели ликвидировали больше четырех тысяч пожаров, погибли 59 человек, а спасти удалось еще 90.

ИСТОЧНИК KP.RU