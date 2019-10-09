За сутки в Крыму ликвидировали 5 пожаров
Погибли два человека
Соблюдайте необходимые беры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму за прошлые сутки ликвидировали 5 пожаров, из них два в жилом секторе. К сожалению, на происшествиях погибли два человека.
- К сожалению, при пожарах в частных домах в селе Денисовка Симферопольского района, а также в селе Известковое Красногвардейского района погибли 2 человека. Обстоятельства произошедшего выясняются, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Всего с начала года спасатели ликвидировали больше четырех тысяч пожаров, погибли 59 человек, а спасти удалось еще 90.
ИСТОЧНИК KP.RU