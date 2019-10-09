В Крыму задержали подростков, которые пытались расплатиться фальшивыми деньгами

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-09T11:46:50+03:00

В этот момент за ними наблюдали полицейские. Фото: пресс-служба МВД по РК

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В Алуште задержали двоих подростков, 16 и 17 лет, которые организовали «бизнес» по сбыту фальшивых денег.

На одном из сайтов в Интернете они заказали банкоматы номиналом две тысячи рублей в количестве пять штук. После получения посылки, ребята распределили деньги между собой и решили их сбыть в людных местах.

- Целью злоумышленников стали мелкие торговые ларьки и точки общественного питания. Приятели и не подозревали, что в этот момент уже находятся под наблюдением оперативников, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В итоге подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовное дело, которое направили в суд.

ВАЖНО

Как отличить фальшивые купюры от настоящих:

- найдите водяной знак и защитную полосу, просмотрев купюру на просвет;

- убедиться в наличии защитных волосков в бумаге купюры;

- купюра не должна глянцево блестеть, краска не должна расплываться, изображения должны быть четкими, линии сплошными (не состоят из точек);

- символы серийного номера должны быть расположены строго на одной линии, расстояния между ними и размер - одинаковыми.

ИСТОЧНИК KP.RU