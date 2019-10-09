В Крыму задержали подростков, которые пытались расплатиться фальшивыми деньгами
В Алуште задержали двоих подростков, 16 и 17 лет, которые организовали «бизнес» по сбыту фальшивых денег.
На одном из сайтов в Интернете они заказали банкоматы номиналом две тысячи рублей в количестве пять штук. После получения посылки, ребята распределили деньги между собой и решили их сбыть в людных местах.
- Целью злоумышленников стали мелкие торговые ларьки и точки общественного питания. Приятели и не подозревали, что в этот момент уже находятся под наблюдением оперативников, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
В итоге подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовное дело, которое направили в суд.
ВАЖНО
Как отличить фальшивые купюры от настоящих:
- найдите водяной знак и защитную полосу, просмотрев купюру на просвет;
- убедиться в наличии защитных волосков в бумаге купюры;
- купюра не должна глянцево блестеть, краска не должна расплываться, изображения должны быть четкими, линии сплошными (не состоят из точек);
- символы серийного номера должны быть расположены строго на одной линии, расстояния между ними и размер - одинаковыми.
ИСТОЧНИК KP.RU