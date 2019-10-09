Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-09T12:43:04+03:00

Их еще называют «охотниками за невидимками» Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Они с легкостью могут обнаружить крылатые ракеты

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Крымский полуостров и юг России защитят специальными сверхмощными дальнобойными радарами «Ниобий-СВ». Их еще называют «охотниками за невидимками».

Как сообщили в Минобороны России, они поступят на вооружение частей до конца года.

Радары с легкостью смогут вычислить не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки, гиперзвуковые и крылатые ракеты, пишут «Известия». При этом сами системы можно назвать практически неуязвимыми.

С помощью новых радаров удастся усилить радиолокационный контроль пространства в небе именно в южном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU