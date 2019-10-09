В Севастополе у пьющей матери забрали троих детей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-09T12:55:00+03:00

Они сейчас находятся в детдоме

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У нерадивой севастопольской матери отобрали троих детей. Нарушения выявила прокуратура одного из районов, когда проводила проверку.

Установлено, что 29-летняя местная жительницы, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности, плохо исполняла свои родительские обязанности. Женщина выпивала с посторонними в присутствии детей.

Она не заботилась о них, не занималась их здоровьем, лечением, развитием и образованием, пишет Крымское информационное агентство.

В итоге принято решение поместить трех маленьких детей в социальный приют.

По материалам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU