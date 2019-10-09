Специалисты рассказали, с чем связан рост цен на аренду жилья в Симферополе

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-09T13:38:10+03:00

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Симферополь вошел в первую пятерку городов России по аренде жилья, которое дорожает из-за спроса.

По данным порта «Мир квартир», снять однушку в крымской столице можно в среднем за 22, 4 тысячи рублей (рост на 2,7 процента с начала года), двухкомнатную – за 29 122 рубля (минус 6,7%), трехкомнатную – за 38 362 рубля (плюс 1,2%).

Также в рейтинг вошел и город-герой Севастополь. Там однокомнатную квартиру на месяц можно арендовать за 20,7 тысячи рублей, двухкомнатную – 27,7 тысячи рублей, а трехкомнатную – за 36 тысяч рублей.

Руководитель порта Павел Луценко объяснил рост цен на жилье:

- Рост цен на «первичке» повлек удорожание «вторички», ипотека подешевела незначительно, и оба этих рынка уже летом стали испытывать недостаток спроса. Многие семьи, ранее планировавшие купить собственную квартиру, теперь не могут ее себе позволить. Они решают снимать жилье, а в некоторых случаях направляют средства на расширение арендуемой площади. Этим объясняется успех трехкомнатных квартир, - отметил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU