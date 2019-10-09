Симферопольского лихача на тонированных «Жигулях» посадили под арест
Сотрудники полиции назначили 5 суток ареста нарушителю на тонированных «Жигулях». 19-летний житель Симферополя выкладывал видео в соцсети, где было видно, что он пренебрегает правилами дорожного движения.
В итоге сотрудники ГИБДД остановили тонированную машину. Кстати, как выяснилось после проверки, пленка слишком темная, а это не соответствует требованием регламента.
В соцсети парень выкладывал видео, где были видны нарушения ПДД, Фото: пресс-служба МВД по РК
Оказалось, что водитель и до этого привлекался к административной ответственности. На него было оформлено 9 административных материалов.
Из-за того, что парень не выполнил требования сотрудника полиции, суд назначил ему 5 суток ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU