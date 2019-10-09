В Севастополе уволили руководителя Корпорации развития города
В Севастополе уволили гендиректора «Корпорации развития». Эту должность с июня 2018 года занимал Дмитрий Курков.
Как сообщила заместитель губернатора города Мария Литовко, причина – неэффективная работа структуры.
Она отметила, что сейчас ищут нового директора на это направление.
- Корпорация должна остаться форпостом для общения с инвесторами. Второе направление - это индустриальный парк, - отметила Литовко.
Кстати, ForPost пишет, что Курков сменил на посту политика и бизнесмена Олега Николаева. Его тоже уволили.
СПРАВКА «КП»
Дмитрий Курков родился в Севастополе. В 1998 году окончил Тверской государственный университет, специализация – «Финансовый менеджмент», в 2000 году окончил Тверской государственный университет, специальность «юрисконсульт».
Семейное положение – женат, пятеро детей.
ИСТОЧНИК KP.RU