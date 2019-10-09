В Севастополе уволили руководителя Корпорации развития города

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-09T14:39:27+03:00

На этом посту он пробыл чуть больше года. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Изменить размер текста: A A

В Севастополе уволили гендиректора «Корпорации развития». Эту должность с июня 2018 года занимал Дмитрий Курков.

Как сообщила заместитель губернатора города Мария Литовко, причина – неэффективная работа структуры.

Она отметила, что сейчас ищут нового директора на это направление.

- Корпорация должна остаться форпостом для общения с инвесторами. Второе направление - это индустриальный парк, - отметила Литовко.

Кстати, ForPost пишет, что Курков сменил на посту политика и бизнесмена Олега Николаева. Его тоже уволили.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Курков родился в Севастополе. В 1998 году окончил Тверской государственный университет, специализация – «Финансовый менеджмент», в 2000 году окончил Тверской государственный университет, специальность «юрисконсульт».

Семейное положение – женат, пятеро детей.

ИСТОЧНИК KP.RU