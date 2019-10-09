В Крыму сожгли 60 килограммов «санкционных» сыров и колбас
Они запрещены к ввозу
Страны-производители: Италия, Франция, Великобритания. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления
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В Крыму в сентябре сотрудники контролирующих органов изъяли из оборота 66 килограммов продовольственных товаров.
Среди них – сыры, колбасы в ассортименте производства Италии, Голландии, Германии, Португалии, Франции, Великобритании и Украины. Их ввоз на территорию России запрещен.
Продукту уничтожили в установленном порядке.
СПРАВКА «КП»
Ввоз продукции запрещен до 31 декабря 2020 года. Это распространяется на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногория, Исландии.
ИСТОЧНИК KP.RU