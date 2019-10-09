Аксенов рассказал о поддержке крымских фермеров на ближайшие пять лет

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-09T16:06:56+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 16 октября представят программу развития Крыма на ближайшие пять лет. Она предусматривает меры поддержки местных крупных предприятий, фермерских хозяйств.

Кроме этого, Крым представил на 21-й агропромышленной выставке в Москве свои достижения.

- Одно из последних - крымская креветка. Ее нынешняя прогнозная производительность составляет до 200 тонн в год, а уже в следующем году планируется кратное увеличение объема производства, - сообщил Аксенов, пишет «Крымская газета».

Он добавил, что крымское правительство активно работает над инструментами поддержки крымских сельхозпроизводителей.

ИСТОЧНИК KP.RU