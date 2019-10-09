На уклонистов от армии в Крыму завели около 20 уголовных дел

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-09T16:40:17+03:00

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В Крыму завели около двадцати уголовных дел на уклонистов от службы в армии. Как рассказал военный комиссар республики Олег Ермилов, этим людям грозит пока только штраф.

Его максимальный размер составляет 300 рублей.

- По 328 статье УК РФ штраф может быть до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет. Но пока все осужденные оплачивали только штрафы, - дополнил начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РК Сергея Давиденко.

Кстати, по информации Крымского информационного агентства, в рамках осеннего призыва на службу в Вооруженные силы Российской Федерации отправятся 2,6 тысячи крымчан.

ИСТОЧНИК KP.RU