Минкультуры России одобрило проект реставрации «Ханской мечети»
Он основан на материалах научных исследований
Ханский дворец в БахчисараеФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Специалисты министерства культуры России одобрили проектную документацию по сохранению «Ханской мечети» в Бахчисарае. Он основан на материалах комплексных научных исследований.
Ее представила крымская проектная организация «Кирамет».
- Работы на объекте будут проводиться в рамках реализации мероприятий по сохранению объекта культурного наследия «Ханский дворец» (XVI-XIX века), - рассказали в пресс-службе Госкомнаследия Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU