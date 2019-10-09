Минкультуры России одобрило проект реставрации «Ханской мечети»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-09T17:25:03+03:00

Он основан на материалах научных исследований

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Специалисты министерства культуры России одобрили проектную документацию по сохранению «Ханской мечети» в Бахчисарае. Он основан на материалах комплексных научных исследований.

Ее представила крымская проектная организация «Кирамет».

- Работы на объекте будут проводиться в рамках реализации мероприятий по сохранению объекта культурного наследия «Ханский дворец» (XVI-XIX века), - рассказали в пресс-службе Госкомнаследия Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU