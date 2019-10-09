Пьяный симферополец избил полицейского и сильно пожалел

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-09T17:30:46+03:00

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В Симферополе пьяный местный житель оскорбил и напал на инспектора ГИБДД. Инцидент произошел вечером на улице Турецкой.

Он припарковал машину марки «Мазда» с нарушением правил дорожного движения. Когда полицейские приехали на место, они увидели там мужчин, которые распивали около автомобиля спиртное.

Один из них сообщил, что машина принадлежит ему и начал вести себя агрессивно. После предупреждений полицейского он начал ругаться матом, а после этого напал на него.

Чтобы остановить хулигана, пришлось применить наручники. После задержания нарушителя доставили в отдел полиции.

- По факту происшедшего будет проведена проверка и дана правовая оценка, - отметили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU