До +21 градуса и дождь: Погода в Крыму на 10 октября

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-10T06:41:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму 10 октября будет облачно, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +20 градусов днем. Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Будет облачно, но без осадков.

В Севастополе также днем воздух прогреется до +20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер до 12 метров в секунду.

На ЮБК в четверг до +19 градуса. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Будет облачно, возможен небольшой дождь, туман.

В Керчи сегодня до +21 градуса. Будет дуть южный ветер до 8 метров в секунду. Днем облачно, но без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU