До +21 градуса и дождь: Погода в Крыму на 10 октября
В Крыму 10 октября будет облачно, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду.
В Симферополе сегодня до +20 градусов днем. Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Будет облачно, но без осадков.
В Севастополе также днем воздух прогреется до +20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер до 12 метров в секунду.
На ЮБК в четверг до +19 градуса. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Будет облачно, возможен небольшой дождь, туман.
В Керчи сегодня до +21 градуса. Будет дуть южный ветер до 8 метров в секунду. Днем облачно, но без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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