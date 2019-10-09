2019-10-09T18:00:09+03:00
Woman

Двадцать красавиц поборются за титул «Мисс туризм Крыма»

Конкурс пройдет в Керчи
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Одна из финалисток представит республику на всероссийском конкурсеОдна из финалисток представит республику на всероссийском конкурсеФото: Виталий ПАРУБОВ
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В следующую среду, 16 октября, на главной сцене дворца культуры «Корабел» в Керчи пройдет конкурс «Мисс Туризм Крыма».

Мероприятие стартует в 19.00.

За титул поборются 20 представительниц из разных уголков Крыма.

- Победительница конкурса получает главный приз путевку в пятизвездочный отель «Paramount» и приглашение представить Крым с 22-29 октября в финале мирового Конкурса «Global Model of the World» с участием 30 стран мира, - рассказали в пресс-службе Мининформа Крыма.

А еще одна из финалисток получит приглашение представлять Крым в финале всероссийского конкурса «Мисс Туризм Россия».

Зрителей ждет яркая шоу программа лучшие крымские вокалисты и приглашенные гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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