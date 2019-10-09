Двадцать красавиц поборются за титул «Мисс туризм Крыма»
В следующую среду, 16 октября, на главной сцене дворца культуры «Корабел» в Керчи пройдет конкурс «Мисс Туризм Крыма».
Мероприятие стартует в 19.00.
За титул поборются 20 представительниц из разных уголков Крыма.
- Победительница конкурса получает главный приз путевку в пятизвездочный отель «Paramount» и приглашение представить Крым с 22-29 октября в финале мирового Конкурса «Global Model of the World» с участием 30 стран мира, - рассказали в пресс-службе Мининформа Крыма.
А еще одна из финалисток получит приглашение представлять Крым в финале всероссийского конкурса «Мисс Туризм Россия».
Зрителей ждет яркая шоу программа лучшие крымские вокалисты и приглашенные гости.
ИСТОЧНИК KP.RU