2019-10-09T18:25:13+03:00
Общество

Крымские ученые помогли Европе пересчитать птиц

На полуострове зафиксировано 140 видов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Всего в мероприятии участвовали 88 человек. Фото: пресс-служба Минприроды КрымаВсего в мероприятии участвовали 88 человек. Фото: пресс-служба Минприроды Крыма
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Крым присоединился к Общеевропейскому учету птиц. И, кстати, стал одним из самых активных регионов России, где их «подсчитали».

Участники зафиксировали 140 видов общей численностью 90 тысяч особей.

Региональным координатором выступил научный сотрудник природного заповедника «Опукский» Игорь Сикорский. Всего в мероприятии участвовали 88 человек.

- Девять видов привлекли особое внимание: свиязь, коноплянка, тулес, певчий дрозд, зимородок, канюк, горлица, полевой конек, белый аист. Также на юго-восточном побережье Крыма были отмечены огромные скопления лысухи, - рассказали в пресс-службе Минприроды Крыма.

Подробная информация о результатах учета птиц в России и Европе опубликована на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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