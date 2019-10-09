За продажу и показ азиатских вибраторов крымчан ждет тюрьма
Перед судом в Крыму предстанут сотрудники фирм и несколько предпринимателей, которые торговали незарегистрированными медицинскими изделиями. Следствие установило, что они не прошли проверки и могли быть просто опасными для здоровья человека.
Полицейские обнаружили большие партии электронных устройств производства стран Юго-восточной Азии: массажеров для глаз, а также вибромассажных аппаратов.
В результате подозреваемый получили незаконный доход на общую сумму 276 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что они, как минимум, шесть раз продали эти товары в курортных городах Крыма.
- Против подозреваемых возбудили уголовные дела. Им грозит до пяти лет тюрьмы и до двух миллионов рублей штрафа, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU