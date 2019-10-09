2019-10-09T19:06:14+03:00
Происшествия

За продажу и показ азиатских вибраторов крымчан ждет тюрьма

Работал канал нелегальной поставки товаров на полуостров
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Еще они должны будут заплатить штраф. Фото: пресс-служба МВД по РКЕще они должны будут заплатить штраф. Фото: пресс-служба МВД по РК
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Перед судом в Крыму предстанут сотрудники фирм и несколько предпринимателей, которые торговали незарегистрированными медицинскими изделиями. Следствие установило, что они не прошли проверки и могли быть просто опасными для здоровья человека.

Полицейские обнаружили большие партии электронных устройств производства стран Юго-восточной Азии: массажеров для глаз, а также вибромассажных аппаратов.

В результате подозреваемый получили незаконный доход на общую сумму 276 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что они, как минимум, шесть раз продали эти товары в курортных городах Крыма.

- Против подозреваемых возбудили уголовные дела. Им грозит до пяти лет тюрьмы и до двух миллионов рублей штрафа, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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