На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать плитку
В Симферополе начался второй этап капитального ремонта улицы Александра Невского. Подрядчик начал укладывать тротуарную плитку и заменять старые сети.
- Наши бригады выполняют разрытия для дальнейшей замены сети бытовой канализации, параллельно оборудуется ливневая канализация, - рассказал представитель подрядной организации Апет Акопян.
По его словам, на пешеходной части уложили около двух тысяч квадратных метров тротуарной плитки. До 10 ноября идут работы от Суворовского спуска до пересечения с улицей Толстого.
Напомним, второй этап капремонта улицы Александра Невского начался 24 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU