2019-10-10T08:57:51+03:00
Общество

На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать плитку

Также там будут заменять старые сети
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе начался второй этап капитального ремонта улицы Александра Невского. Подрядчик начал укладывать тротуарную плитку и заменять старые сети.

- Наши бригады выполняют разрытия для дальнейшей замены сети бытовой канализации, параллельно оборудуется ливневая канализация, - рассказал представитель подрядной организации Апет Акопян.

По его словам, на пешеходной части уложили около двух тысяч квадратных метров тротуарной плитки. До 10 ноября идут работы от Суворовского спуска до пересечения с улицей Толстого.

Напомним, второй этап капремонта улицы Александра Невского начался 24 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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