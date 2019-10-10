2019-10-10T11:13:16+03:00
Общество

Симферопольские фонтаны готовят к зиме

Их уже почистили и спустили воду
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Они начнут работать в следующем сезоне. Фото: пресс-служба администрации СимферополяОни начнут работать в следующем сезоне. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

В Симферополе городские фонтаны готовят к зиме. Например, в парке Тренева их консервируют на холодное время года.

Как рассказал директор городских парков Антон Якулевич, эти работы помогут защитить фонтаны от разрушения вандалами и плохой погоды.

- «Фонтанный сезон» в Симферополе прошел успешно и порадовал многих жителей города, особенно детей. Были, конечно, и случаи, когда в фонтаны кидали пену и краску, отчего они бурлили всевозможными цветами, - отметил Якулевич.

Рабочие уже спустили в них воду, почистили. А сейчас объекты накрывают защитными конструкциями.

Перед следующим сезоном проверят исправность всей системы, неисправные детали заменят - проведут весь необходимый комплекс работ по подготовке к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24