Симферопольские фонтаны готовят к зиме

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-10T11:13:16+03:00

Они начнут работать в следующем сезоне. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Их уже почистили и спустили воду

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В Симферополе городские фонтаны готовят к зиме. Например, в парке Тренева их консервируют на холодное время года.

Как рассказал директор городских парков Антон Якулевич, эти работы помогут защитить фонтаны от разрушения вандалами и плохой погоды.

- «Фонтанный сезон» в Симферополе прошел успешно и порадовал многих жителей города, особенно детей. Были, конечно, и случаи, когда в фонтаны кидали пену и краску, отчего они бурлили всевозможными цветами, - отметил Якулевич.

Рабочие уже спустили в них воду, почистили. А сейчас объекты накрывают защитными конструкциями.

Перед следующим сезоном проверят исправность всей системы, неисправные детали заменят - проведут весь необходимый комплекс работ по подготовке к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU