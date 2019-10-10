Симферопольские фонтаны готовят к зиме
В Симферополе городские фонтаны готовят к зиме. Например, в парке Тренева их консервируют на холодное время года.
Как рассказал директор городских парков Антон Якулевич, эти работы помогут защитить фонтаны от разрушения вандалами и плохой погоды.
- «Фонтанный сезон» в Симферополе прошел успешно и порадовал многих жителей города, особенно детей. Были, конечно, и случаи, когда в фонтаны кидали пену и краску, отчего они бурлили всевозможными цветами, - отметил Якулевич.
Рабочие уже спустили в них воду, почистили. А сейчас объекты накрывают защитными конструкциями.
Перед следующим сезоном проверят исправность всей системы, неисправные детали заменят - проведут весь необходимый комплекс работ по подготовке к новому сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU