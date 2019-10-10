Животных из зооуголка в Детском парке переселят в теплые жилища

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-10T09:54:41+03:00

Они проведут там всю зиму. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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Постояльцы зооуголка в Детском парке Симферополя получили новые теплые и уютные квартирки. В ближайшие дни тринадцать животных переедут в зимние помещения.

- Первыми стали пеликан и дикобразы. К ним уже присоединились обезьяны и носухи. Скоро расквартируют и енотов, - рассказал директор городских парков Антон Якулевич.

В ноябре обитателям начнут давать витаминно-минеральные комплексы для укрепления иммунитета.

Кстати, на зимовку отправятся и некоторые растения парка. Для этого подготовлена оранжерея.

- В ближайшие дни туда перенесут магнолии, пальмы, олеандры и лимонник. Для этого их листья, побеги, землю и даже тару, в которой они находятся, заранее опрыскивают специальным составом, уничтожающим всевозможных насекомых-вредителей, - отметил Якулевич.

ИСТОЧНИК KP.RU