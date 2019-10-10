В Ленинском районе Крыма произошла авария: Пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-10T11:35:58+03:00

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Недалеко от села Горностаевка в Ленинском районе произошла авария. Там столкнулись две легковушки, в результате пострадали три человека.

Для помощи на место ДТП выехали спасатели.

Грузовик "прилег" на легковушку. Фото: пресс-служба крымского главка МЧС

- Сотрудники МЧС отключили аккумуляторные клеммы на машинах, смыли горюче-смазочные материалы, - сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Кроме этого, спасатели помогли транспортировать пострадавших с травмами разной степени тяжести в карету «скорой».

Также в эти же сутки произошла еще одна авария – в Феодосии по улице Советская перевернулся грузовой «Мерседес» на «Ауди А 4».

С начала года в Крыму произошло 647 аварий, оказана помощь 913 пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU