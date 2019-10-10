В Ленинском районе Крыма произошла авария: Пострадали три человека
Недалеко от села Горностаевка в Ленинском районе произошла авария. Там столкнулись две легковушки, в результате пострадали три человека.
Для помощи на место ДТП выехали спасатели.
Грузовик "прилег" на легковушку. Фото: пресс-служба крымского главка МЧС
- Сотрудники МЧС отключили аккумуляторные клеммы на машинах, смыли горюче-смазочные материалы, - сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Кроме этого, спасатели помогли транспортировать пострадавших с травмами разной степени тяжести в карету «скорой».
Также в эти же сутки произошла еще одна авария – в Феодосии по улице Советская перевернулся грузовой «Мерседес» на «Ауди А 4».
С начала года в Крыму произошло 647 аварий, оказана помощь 913 пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU