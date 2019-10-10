Крымских чиновников будут отбирать по специальному проекту «Твое правительство»
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в республике будет проводиться кадровый проект «Твое правительство». Он будет проходить в четыре этапа.
Прежде всего он направлен на повышение качества кадров. Претенденты пройдут многоступенчатую систему оценивания, прежде чем сядут в министерские кресла.
Первый этап – оценка анкетных и биографических данных участника. Также он должен записать короткую видеопрезентацию с рассказом о себе.
На втором этапе проводится тестирование на знание участником законодательства Российской Федерации.
На третьей ступени участника ждут телевизионные дебаты, в нем примут участие четыре кандидата на министерское кресло.
По итогам останется два кандидата, которые перейдут на последний, четвертый этап, – собеседование с главой республики.
- Победителя определим по итогам собеседования, итоги проекта будут подведены в конце текущего года, - отметил Сергей Аксенов.
На протяжении всего этого времени все органы власти будут работать в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU