2019-10-10T12:16:50+03:00
Общество

Крымских чиновников будут отбирать по специальному проекту «Твое правительство»

Он состоит из четырех степеней оценки
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Это направлено на повышение качества кадровЭто направлено на повышение качества кадровФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в республике будет проводиться кадровый проект «Твое правительство». Он будет проходить в четыре этапа.

Прежде всего он направлен на повышение качества кадров. Претенденты пройдут многоступенчатую систему оценивания, прежде чем сядут в министерские кресла.

Первый этап – оценка анкетных и биографических данных участника. Также он должен записать короткую видеопрезентацию с рассказом о себе.

На втором этапе проводится тестирование на знание участником законодательства Российской Федерации.

На третьей ступени участника ждут телевизионные дебаты, в нем примут участие четыре кандидата на министерское кресло.

По итогам останется два кандидата, которые перейдут на последний, четвертый этап, – собеседование с главой республики.

- Победителя определим по итогам собеседования, итоги проекта будут подведены в конце текущего года, - отметил Сергей Аксенов.

На протяжении всего этого времени все органы власти будут работать в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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