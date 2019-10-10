Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на фестивале в Москве

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-10T13:08:09+03:00

Так будет выглядеть санаторий "Жемчужина" после реконструкции.

Он признан одним из масштабнейших архитектурных проектов Республики Крым

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Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на XXVII архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве.

Проект вошел в перечень самых масштабных и новаторских архитектурных решений Крыма.

Они будут представлены на отдельном стенде Республики Крым в рамках международного фестиваля, который пройдет с 17 по 19 октября.

- Проект реконструкции санатория «Жемчужина» выполнен с учетом сложности местного рельефа и горных пород. Он был высоко оценен экспертами отрасли и учитывает все требования действующего законодательства. Поэтому справедливо будет представлен на престижнейшей архитектурной выставке в Москве, - отметили представители заказчика работ, компании «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

Кроме того, санаторий «Жемчужина» частично находится на территории парка-памятника «Мыс Ай-Тодор», поэтому проектировщики максимально сохранили зеленые насаждения.

Первая очередь реконструкции предполагает полное обновление ряда зданий на территории здравницы и общественных пространств возле замка «Ласточкино гнездо».

Общая площадь реконструкции санатория - 17 Га, а затраты на работы составят свыше миллиарда рублей.

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU