Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на фестивале в Москве
Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на XXVII архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве.
Проект вошел в перечень самых масштабных и новаторских архитектурных решений Крыма.
Они будут представлены на отдельном стенде Республики Крым в рамках международного фестиваля, который пройдет с 17 по 19 октября.
- Проект реконструкции санатория «Жемчужина» выполнен с учетом сложности местного рельефа и горных пород. Он был высоко оценен экспертами отрасли и учитывает все требования действующего законодательства. Поэтому справедливо будет представлен на престижнейшей архитектурной выставке в Москве, - отметили представители заказчика работ, компании «Управляющая компания инфраструктурных проектов».
Кроме того, санаторий «Жемчужина» частично находится на территории парка-памятника «Мыс Ай-Тодор», поэтому проектировщики максимально сохранили зеленые насаждения.
Первая очередь реконструкции предполагает полное обновление ряда зданий на территории здравницы и общественных пространств возле замка «Ласточкино гнездо».
Общая площадь реконструкции санатория - 17 Га, а затраты на работы составят свыше миллиарда рублей.
* На правах рекламы
ИСТОЧНИК KP.RU