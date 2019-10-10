В Севастополе у двух товарищей изъяли коллекцию холодного и огнестрельного оружия

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-10T12:08:21+03:00

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В Севастополе у двух местных жителей изъяли нелегальное огнестрельное и холодное оружие. Они хранили его в двух боксах гаражного кооператива «Кипарис-3», сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

45-летний мужчина и его 42-летний товарищ не имели никаких документов на хранение оружия. Правоохранителям они сказали, что все предметы добыли во время раскопок или купили у других граждан. Часть нелегального товара они хотели продать как сувениры.

Все опасные находки были изъяты, упакованы и направлены в ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю.

Эксперты определили, что у двух товарищей было 17 единиц огнестрельного оружия. Среди них пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты как военных времен, так и изготовленные в наши дни. Кроме того, было изъято больше 250 боеприпасов, три ручных гранаты и 14 единиц холодного оружия.

Проведенное баллистическое исследование показало, что оружие – огнестрельное. Планируется возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Мужчинам грозит от двух о шести лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU