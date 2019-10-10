2019-10-10T12:52:56+03:00
Дом. Семья

Необычное явление: В осеннем Крыму рождаются львята-листопаднички

На свет хищники появились на прошлых выходных
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Мама Лиза выкармливает малышей. Фото: скрин из видеоМама Лиза выкармливает малышей. Фото: скрин из видео
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Очередное пополнение в крымском парке «Тайган»: недавно на свет появились трое детенышей, которых родила львица по кличке Лиза. Малышам пока не дали имена.

Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе парка, на этой неделе львята уже открыли глазки.

- Лиза не контактная, поэтому не очень хочет нас подпускать к детям. Она сама их выкармливает, а детеныши живут в отдельном вольере, - отметила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Кроме того, в ближайшее время должна родить львица по кличке Чоли.

Маленькие львята Лизы.Фото: пресс-служба "Тайгана"

- Новорожденных львят мы еще называем «листопадничками», ведь их появление в осенний период - явление не частое. Обычно это происходит весной, - подчеркнула Алексагина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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