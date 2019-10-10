Необычное явление: В осеннем Крыму рождаются львята-листопаднички
Очередное пополнение в крымском парке «Тайган»: недавно на свет появились трое детенышей, которых родила львица по кличке Лиза. Малышам пока не дали имена.
Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе парка, на этой неделе львята уже открыли глазки.
- Лиза не контактная, поэтому не очень хочет нас подпускать к детям. Она сама их выкармливает, а детеныши живут в отдельном вольере, - отметила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
Кроме того, в ближайшее время должна родить львица по кличке Чоли.
Маленькие львята Лизы.Фото: пресс-служба "Тайгана"
- Новорожденных львят мы еще называем «листопадничками», ведь их появление в осенний период - явление не частое. Обычно это происходит весной, - подчеркнула Алексагина.
ИСТОЧНИК KP.RU