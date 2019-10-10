2019-10-10T13:51:52+03:00
Общество

Отопительный сезон в Крыму не начнется в ближайшее время

Синоптики прогнозируют теплую погоду
Надежда ДАЦЮК
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Батареи останутся холоднымиБатареи останутся холоднымиФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму в ближайшее время не начнется отопительный сезон, сообщили КП-Крым в ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

Согласно решению администрации Джанкоя, батареи в домах горожан должны потеплеть 15 октября. Однако из-за возможного потепления решение джанкойской администрации могут отменить.

При этом администрации других городов полуострова еще не приняли распоряжение о начале отопительного сезона.

Отметим, что по данным Крымского гидрометцентра, до 18 октября на полуострове ожидается теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +23 градусов. Такой же температурный режим будет и в Севастополе – днем до +19 градусов.

При этом жители Симферополя уже начали высказывать возмущения по поводу холодных батарей. Ведь по ночам становится достаточно холодно, порой температура опускается до 0. Другие же жители столицы наоборот не готовы к началу отопительного сезона, чтобы не переплачивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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