Отопительный сезон в Крыму не начнется в ближайшее время
В Крыму в ближайшее время не начнется отопительный сезон, сообщили КП-Крым в ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
Согласно решению администрации Джанкоя, батареи в домах горожан должны потеплеть 15 октября. Однако из-за возможного потепления решение джанкойской администрации могут отменить.
При этом администрации других городов полуострова еще не приняли распоряжение о начале отопительного сезона.
Отметим, что по данным Крымского гидрометцентра, до 18 октября на полуострове ожидается теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +23 градусов. Такой же температурный режим будет и в Севастополе – днем до +19 градусов.
При этом жители Симферополя уже начали высказывать возмущения по поводу холодных батарей. Ведь по ночам становится достаточно холодно, порой температура опускается до 0. Другие же жители столицы наоборот не готовы к началу отопительного сезона, чтобы не переплачивать.
ИСТОЧНИК KP.RU