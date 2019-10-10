2019-10-10T13:19:10+03:00
Общество

На Украине рассказали, что каждый пятый переселенец из Крыма вернулся домой

Только три процента людей готовы снова вернуться жить на Украину
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Большинство из них имеют имущество на полуостровеБольшинство из них имеют имущество на полуостровеФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму и Донбасс вернулся каждый пятый переселенец, который до этих жил на Украине. Об этом сообщило одно из украинских СМИ со ссылкой на опрос Международной организации по миграции в стране.

Что касается цифр, то 21 процент опрошенных вернулись к себе домой. Из них только три процента готовы снова жить на Украине.

Большинство (76 процентов) рассказали, что имеют имущество на полуострове. Преимущественно это женщины возрастом 59 лет.

- Во время проведения телефонного опроса, охватившего 4073 интервью во всех областях Украины, 851 респондент оказался временно-перемещенным лицом, которое вернулось и проживает в данный момент на временно неконтролируемой Украиной территории, - сообщили в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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