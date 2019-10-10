2019-10-10T14:04:36+03:00
Происшествия

Москвич-мошенник присвоил 32 миллиона рублей из бюджета Алушты

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На имущество подозреваемого наложили арестНа имущество подозреваемого наложили арестФото: "КП" Архив
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Жителя Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Доказано, что он присвоил себе из бюджета Алушты 32 миллиона рублей.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

Установлено, что мужчина был учредителей хозяйственного общество и обманом завладел бюджетными деньгами на общую сумму 32 миллиона рублей.

- Их перечислили по муниципальным контрактам на разработку документации для полигонов твердых бытовых отходов, - рассказали в пресс-службе крымской таможни.

На имущество подозреваемого наложили арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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