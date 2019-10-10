Москвич-мошенник присвоил 32 миллиона рублей из бюджета Алушты
Жителя Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Доказано, что он присвоил себе из бюджета Алушты 32 миллиона рублей.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.
Установлено, что мужчина был учредителей хозяйственного общество и обманом завладел бюджетными деньгами на общую сумму 32 миллиона рублей.
- Их перечислили по муниципальным контрактам на разработку документации для полигонов твердых бытовых отходов, - рассказали в пресс-службе крымской таможни.
На имущество подозреваемого наложили арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU