2019-10-10T14:35:51+03:00
Происшествия

Не хотел отпускать: Крымчанин накинулся с ножом на девушку, которая захотела от него уйти

Он пришел в ярость от этой новости
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Ему грозит до 10 лет тюрьмыЕму грозит до 10 лет тюрьмыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Красноперекопском районе на дачном участке в пригороде между мужчиной и женщиной возникла ссора. 35-летний житель пришел в ярость, когда узнал, что любимая хочет от него уйти.

Он схватился за нож и ударил ее в область грудной клетки.

От боли девушка согнулась и у нее потекла кровь. Мужчина испугался и руках донес ее до ближайшей аптеки, чтобы работники вызвали скорую помощь.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей нанесены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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