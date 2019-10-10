Не хотел отпускать: Крымчанин накинулся с ножом на девушку, которая захотела от него уйти
В Красноперекопском районе на дачном участке в пригороде между мужчиной и женщиной возникла ссора. 35-летний житель пришел в ярость, когда узнал, что любимая хочет от него уйти.
Он схватился за нож и ударил ее в область грудной клетки.
От боли девушка согнулась и у нее потекла кровь. Мужчина испугался и руках донес ее до ближайшей аптеки, чтобы работники вызвали скорую помощь.
- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей нанесены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейские задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU