Новую ветеринарную клинику построят в Севастополе

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-10T15:58:52+03:00

Она будет находиться на улице Могилевской

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В Севастополе на улице Могилевской построят трехэтажную ветеринарную клинику. Там будут оказывать терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические услуги для домашних животных.

За смену лечебница сможет принять до 70 посетителей. Ее площадь – 1300 квадратных метров.

- Сейчас вывозится строительный мусор, почти полностью демонтировали здания, которые были тут раньше и готовится планировка территории под устройство основания будущей клиники. Подрядчик должен сдать ветлечебницу до конца следующего года, - рассказал и.о. директора Департамента капстроительства Илларион Гапицонов.

За ходом работ городские власти намерены следить ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU