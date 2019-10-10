Новую ветеринарную клинику построят в Севастополе
В Севастополе на улице Могилевской построят трехэтажную ветеринарную клинику. Там будут оказывать терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические услуги для домашних животных.
За смену лечебница сможет принять до 70 посетителей. Ее площадь – 1300 квадратных метров.
- Сейчас вывозится строительный мусор, почти полностью демонтировали здания, которые были тут раньше и готовится планировка территории под устройство основания будущей клиники. Подрядчик должен сдать ветлечебницу до конца следующего года, - рассказал и.о. директора Департамента капстроительства Илларион Гапицонов.
За ходом работ городские власти намерены следить ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU