2019-10-10T17:43:26+03:00
Общество

На выходных в Симферополе выступят лучшие судомоделисты Крыма

Мероприятие пройдет в Гагаринском парке
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Любой желающий сможет написать заявления на зачисление в кружки по судомоделированию. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыЛюбой желающий сможет написать заявления на зачисление в кружки по судомоделированию. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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В Гагаринском парке Симферополя 12 и 13 октября пройдут соревнования по судомодельному спорту. Мероприятие стартует в 10 утра и закончится в 14.00.

- Из разных уголков полуострова 28 лучших судомоделистов устроят гонки радиоуправляемых катеров и выступления таких же яхт в пруду Гагаринского парка, недалеко от стелы «Я люблю Симферополь», - рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

Также преподаватели Малой академии наук «Искатель» проведут мастер-классы по работе с трехмерным конструктором Фанкластик. Они научат жителей создавать фигурки из глины, покажут, как писать пейзажи гуашью.

Кроме этого, можно будет приобщиться к ракетостроению и освоить различные техники декоративно-прикладного искусства.

А еще каждый желающий сможет написать заявления на зачисление в кружки по судомоделированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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