Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-10T17:25:33+03:00

Отбывать наказание они будут в колонии-поселения

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Крымский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух военных. Их обвиняют в дедовщине. Они издевались над сослуживцами.

- В период с апреля по май в ночное время, действуя совместно, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над военнослужащими более позднего срока службы, применяли насилие в отношении своих сослуживцев, - сообщили в пресс-службе суда.

Осужденные причиняли им физическую боль, унижали их четь и достоинство.

Суд приговорил виновных к двух годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU