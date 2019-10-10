Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину
Отбывать наказание они будут в колонии-поселения
Виновные издевались над сослуживцамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Крымский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух военных. Их обвиняют в дедовщине. Они издевались над сослуживцами.
- В период с апреля по май в ночное время, действуя совместно, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над военнослужащими более позднего срока службы, применяли насилие в отношении своих сослуживцев, - сообщили в пресс-службе суда.
Осужденные причиняли им физическую боль, унижали их четь и достоинство.
Суд приговорил виновных к двух годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU