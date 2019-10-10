2019-10-10T17:34:25+03:00
Общество

Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором

Возможно, его введут в мае 2021 года
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Такое решение приняли по многочисленным обращениям представителей бизнесаТакое решение приняли по многочисленным обращениям представителей бизнесаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Временно исполняющий обязанности министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что власти отказываются от эксперимента с курортным сбором.

Возможно, его начнут взимать в мае 2021 года, пишет «Интерфакс».

- Параллельно с этим проводится работа по внесению изменений в федеральный закон по исключению Крыма из территории эксперимента, - отметил Волченко.

Он добавил, что такое решение приняли по многочисленным обращениям от представителей бизнеса.

Волченко рассказал, что расходы на администрирование этого сбора можно сопоставить с теми суммами, которые можно получить от него.

- Это некоторые имиджевые потери, которых можно было бы избежать, - добавил Волченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 12 октября в Симферополе перекроют новый участок дороги на Александра Невского
Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину
На выходных в Симферополе выступят лучшие судомоделисты Крыма
Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе
Новую ветеринарную клинику построят в Севастополе
В центре Симферополя перевернулась машина скорой помощи
ФСБ опубликовала видео задержания украинского националиста, готовившего теракт в Крыму
Не хотел отпускать: Крымчанин накинулся с ножом на девушку, которая захотела от него уйти
Москвич-мошенник присвоил 32 миллиона рублей из бюджета Алушты
На Украине рассказали, что каждый пятый переселенец из Крыма вернулся домой
Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на фестивале в Москве
Отопительный сезон в Крыму не начнется в ближайшее время
Необычное явление: В осеннем Крыму рождаются львята-листопаднички
В Севастополе у двух товарищей изъяли коллекцию холодного и огнестрельного оружия
Крымских чиновников будут отбирать по специальному проекту «Твое правительство»
В Ленинском районе Крыма произошла авария: Пострадали три человека
Владельца сети ресторанов Севастополя, воевавшего в Сербии, оставили под стражей
Животных из зооуголка в Детском парке переселят в теплые жилища
Симферопольские фонтаны готовят к зиме
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать плитку
До +21 градуса и дождь: Погода в Крыму на 10 октября
В Симферополе и Севастополе 10 октября частично отключат свет
В Алушту из Новосибирска привезли полкило уникальных обезьян
За продажу и показ азиатских вибраторов крымчан ждет тюрьма