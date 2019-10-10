Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-10T17:34:25+03:00

Такое решение приняли по многочисленным обращениям представителей бизнеса Фото: "КП" Архив

Возможно, его введут в мае 2021 года

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Временно исполняющий обязанности министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что власти отказываются от эксперимента с курортным сбором.

Возможно, его начнут взимать в мае 2021 года, пишет «Интерфакс».

- Параллельно с этим проводится работа по внесению изменений в федеральный закон по исключению Крыма из территории эксперимента, - отметил Волченко.

Он добавил, что такое решение приняли по многочисленным обращениям от представителей бизнеса.

Волченко рассказал, что расходы на администрирование этого сбора можно сопоставить с теми суммами, которые можно получить от него.

- Это некоторые имиджевые потери, которых можно было бы избежать, - добавил Волченко.

ИСТОЧНИК KP.RU