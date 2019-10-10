Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором
Временно исполняющий обязанности министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что власти отказываются от эксперимента с курортным сбором.
Возможно, его начнут взимать в мае 2021 года, пишет «Интерфакс».
- Параллельно с этим проводится работа по внесению изменений в федеральный закон по исключению Крыма из территории эксперимента, - отметил Волченко.
Он добавил, что такое решение приняли по многочисленным обращениям от представителей бизнеса.
Волченко рассказал, что расходы на администрирование этого сбора можно сопоставить с теми суммами, которые можно получить от него.
- Это некоторые имиджевые потери, которых можно было бы избежать, - добавил Волченко.
ИСТОЧНИК KP.RU