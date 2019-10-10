Суд арестовал готовившего теракт в Саках пенсионера из Крыма
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения задержанному Олегу Приходько, которого подозревают в подготовке теракта на территории Крыма.
Напомним, его задержали сотрудники ФСБ после проведенных обысков. У пенсионера в гараже нашли самодельное взрывное устройство и "коктейли Молотова".
Суда 60-летний Олег Приходько будет ожидать под арестом. В СИЗО он проведет 2 месяца.
По данным ЦОС ФСБ, крымчанин готовил взрыв в одном из административных зданий полуострова. Как стало известно КП-Крым, речь идет о Сакской горадминистрации.
Олег Приходько не скрывал своих проукраинских настроений и состоял в экстремистских организациях, в частности - запрещенной в РФ неонацистской партии "Свобода".
Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ
ИСТОЧНИК KP.RU