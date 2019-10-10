2019-10-10T18:33:00+03:00
Происшествия

Суд арестовал готовившего теракт в Саках пенсионера из Крыма

Накануне Олега Приходько задержали сотрудники ФСБ
Анастасия ЖУКОВААнастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В гараже арестованный хранил взрывчатку и зажигательные смесиВ гараже арестованный хранил взрывчатку и зажигательные смеси
Изменить размер текста:

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения задержанному Олегу Приходько, которого подозревают в подготовке теракта на территории Крыма.

Напомним, его задержали сотрудники ФСБ после проведенных обысков. У пенсионера в гараже нашли самодельное взрывное устройство и "коктейли Молотова".

Суда 60-летний Олег Приходько будет ожидать под арестом. В СИЗО он проведет 2 месяца.

По данным ЦОС ФСБ, крымчанин готовил взрыв в одном из административных зданий полуострова. Как стало известно КП-Крым, речь идет о Сакской горадминистрации.

Олег Приходько не скрывал своих проукраинских настроений и состоял в экстремистских организациях, в частности - запрещенной в РФ неонацистской партии "Свобода".

Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе спустили на воду плавкран «ПК-400 «Севастополь»
Над пещерой под «Тавридой» завершают установку бетонной плиты
В Симферополе 11 октября частично отключат свет
С 12 октября в Симферополе перекроют новый участок дороги на Александра Невского
Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором
Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину
На выходных в Симферополе выступят лучшие судомоделисты Крыма
Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе
Новую ветеринарную клинику построят в Севастополе
В центре Симферополя перевернулась машина скорой помощи
ФСБ опубликовала видео задержания украинского националиста, готовившего теракт в Крыму
Не хотел отпускать: Крымчанин накинулся с ножом на девушку, которая захотела от него уйти
Москвич-мошенник присвоил 32 миллиона рублей из бюджета Алушты
На Украине рассказали, что каждый пятый переселенец из Крыма вернулся домой
Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на фестивале в Москве
Отопительный сезон в Крыму не начнется в ближайшее время
Необычное явление: В осеннем Крыму рождаются львята-листопаднички
В Севастополе у двух товарищей изъяли коллекцию холодного и огнестрельного оружия
Крымских чиновников будут отбирать по специальному проекту «Твое правительство»
В Ленинском районе Крыма произошла авария: Пострадали три человека
Владельца сети ресторанов Севастополя, воевавшего в Сербии, оставили под стражей
Животных из зооуголка в Детском парке переселят в теплые жилища
Симферопольские фонтаны готовят к зиме
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать плитку
До +21 градуса и дождь: Погода в Крыму на 10 октября
В Симферополе и Севастополе 10 октября частично отключат свет
В Алушту из Новосибирска привезли полкило уникальных обезьян
За продажу и показ азиатских вибраторов крымчан ждет тюрьма