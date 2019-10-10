Суд арестовал готовившего теракт в Саках пенсионера из Крыма

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-10T18:33:00+03:00

В гараже арестованный хранил взрывчатку и зажигательные смеси

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Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения задержанному Олегу Приходько, которого подозревают в подготовке теракта на территории Крыма.

Напомним, его задержали сотрудники ФСБ после проведенных обысков. У пенсионера в гараже нашли самодельное взрывное устройство и "коктейли Молотова".

Суда 60-летний Олег Приходько будет ожидать под арестом. В СИЗО он проведет 2 месяца.

По данным ЦОС ФСБ, крымчанин готовил взрыв в одном из административных зданий полуострова. Как стало известно КП-Крым, речь идет о Сакской горадминистрации.

Олег Приходько не скрывал своих проукраинских настроений и состоял в экстремистских организациях, в частности - запрещенной в РФ неонацистской партии "Свобода".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/737043" frameborder="0"></iframe> Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ

ИСТОЧНИК KP.RU