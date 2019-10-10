Над пещерой под «Тавридой» завершают установку бетонной плиты

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-10T19:33:13+03:00

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Над пещерой, найденной под трассой «Таврида», практически завершили установку монолитной железобетонной плиты.

- Плита состоит из шести частей, ее устанавливают на фундамент из 95 свай, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь крымского управления генеральный подрядчика строительства трассы «Таврида», компании «ВАД», Григорий Назаров.

По его словам, сейчас идет подготовка к заливке бетоном пятой части плиты. Ее общая длина составляет около 130 метров, ширина - 22,7 метра, а толщина - метр.

Григорий Назаров подчеркнул, что сваи нужны для того, чтобы в случае проявления карстовых процессов не просело дорожное полотно. Их высота от 27 до 40 метров.

После того, как плита будет установлена, рабочие приступят к обустройству дорожной одежды – это щебеночно-песчаная смесь, на которую уложат асфальтобетон.

ИСТОЧНИК KP.RU