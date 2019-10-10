2019-10-10T19:33:13+03:00
Общество

Над пещерой под «Тавридой» завершают установку бетонной плиты

Общая длина плиты около 130 метров
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: АО "ВАД"Фото: АО "ВАД"
Изменить размер текста:

Над пещерой, найденной под трассой «Таврида», практически завершили установку монолитной железобетонной плиты.

- Плита состоит из шести частей, ее устанавливают на фундамент из 95 свай, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь крымского управления генеральный подрядчика строительства трассы «Таврида», компании «ВАД», Григорий Назаров.

По его словам, сейчас идет подготовка к заливке бетоном пятой части плиты. Ее общая длина составляет около 130 метров, ширина - 22,7 метра, а толщина - метр.

Григорий Назаров подчеркнул, что сваи нужны для того, чтобы в случае проявления карстовых процессов не просело дорожное полотно. Их высота от 27 до 40 метров.

После того, как плита будет установлена, рабочие приступят к обустройству дорожной одежды – это щебеночно-песчаная смесь, на которую уложат асфальтобетон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе спустили на воду плавкран «ПК-400 «Севастополь»
Суд арестовал готовившего теракт в Саках пенсионера из Крыма
В Симферополе 11 октября частично отключат свет
С 12 октября в Симферополе перекроют новый участок дороги на Александра Невского
Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором
Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину
На выходных в Симферополе выступят лучшие судомоделисты Крыма
Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе
Новую ветеринарную клинику построят в Севастополе
В центре Симферополя перевернулась машина скорой помощи
ФСБ опубликовала видео задержания украинского националиста, готовившего теракт в Крыму
Не хотел отпускать: Крымчанин накинулся с ножом на девушку, которая захотела от него уйти
Москвич-мошенник присвоил 32 миллиона рублей из бюджета Алушты
На Украине рассказали, что каждый пятый переселенец из Крыма вернулся домой
Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на фестивале в Москве
Отопительный сезон в Крыму не начнется в ближайшее время
Необычное явление: В осеннем Крыму рождаются львята-листопаднички
В Севастополе у двух товарищей изъяли коллекцию холодного и огнестрельного оружия
Крымских чиновников будут отбирать по специальному проекту «Твое правительство»
В Ленинском районе Крыма произошла авария: Пострадали три человека
Владельца сети ресторанов Севастополя, воевавшего в Сербии, оставили под стражей
Животных из зооуголка в Детском парке переселят в теплые жилища
Симферопольские фонтаны готовят к зиме
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать плитку
До +21 градуса и дождь: Погода в Крыму на 10 октября
В Симферополе и Севастополе 10 октября частично отключат свет
В Алушту из Новосибирска привезли полкило уникальных обезьян
За продажу и показ азиатских вибраторов крымчан ждет тюрьма