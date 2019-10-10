В Севастополе спустили на воду плавкран «ПК-400 «Севастополь»
В Севастополе на горизонтальном стапеле филиала «Севастопольский морской завод АО «Центр судоремонта «Звездочка» торжественно спустили понтон для плавкрана ПК-400. Торжественная церемония прошла 10 октября.
Строительство плавкрана началось в ноябре 2017 года с закладной таблички. 400 тонн – это грузоподъемность стрелы. Понтон - основной корпус судна - был собран меньше, чем за два года.
После того, как плавкран достроят, он отправится работать в порты северо-запада России. Он станет первым в линейке тяжелых плавкранов.
Церемония спуска понтона для плавкрана ПК-400 "Севастополь".Его строительство длится с 2017 годаДмитрий МЕТЁЛКИН
ИСТОЧНИК KP.RU