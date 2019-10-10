В Севастополе спустили на воду плавкран «ПК-400 «Севастополь»

СЕГОДНЯ 20:21 2019-10-10T20:21:47+03:00

Его строительство длится с 2017 года

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В Севастополе на горизонтальном стапеле филиала «Севастопольский морской завод АО «Центр судоремонта «Звездочка» торжественно спустили понтон для плавкрана ПК-400. Торжественная церемония прошла 10 октября.

Строительство плавкрана началось в ноябре 2017 года с закладной таблички. 400 тонн – это грузоподъемность стрелы. Понтон - основной корпус судна - был собран меньше, чем за два года.

После того, как плавкран достроят, он отправится работать в порты северо-запада России. Он станет первым в линейке тяжелых плавкранов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/737108" frameborder="0"></iframe> Церемония спуска понтона для плавкрана ПК-400 "Севастополь".Его строительство длится с 2017 годаДмитрий МЕТЁЛКИН

ИСТОЧНИК KP.RU