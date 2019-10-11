Переменная облачность, кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на 11 октября

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-11T07:23:04+03:00

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В пятницу, 10 октября, в Крыму ожидается прохладный день с переменной облачностью. Днем температура воздуха поднимется до + 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 10-12 метров в секунду

В Симферополе сегодня переменная облачность, днем возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.Воздух днем прогреется до 19 -20 градусов. В Севастополе в пятницу также переменная облачность, утром и днем. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура днем достигнет 17 -19 градусов. На Южном берегу Крыма сегодня переменная облачность. Также ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем достигнет 18 -20 градусов. В Керчи днем также пройдет небольшой дождь, будет облачно. Небольшой юго - западный ветер, около 7 м/с. Температура воздуха днем составит около 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU