Школы и детские садики Крыма огородят заборами

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-11T07:49:02+03:00

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В Крыму на ремонт и установку ограждений вокруг школ и детских садов выделят 2,5 миллиарда рублей. Подобные меры будут предприняты в целях безопасности.

- Разработана карта по каждой школе, каждому детсаду, начиная от частичного ремонта и заканчивая установкой ограждений там, где они еще никогда не были установлены, - сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова

Она также напомнила, что только 1% крымских школ сейчас охраняется Росгвардией. По мнению Гончаровой необходимо выработать проект, согласно которому все школы перейдут под охрану специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU