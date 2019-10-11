2019-10-11T07:49:02+03:00
Общество

Школы и детские садики Крыма огородят заборами

На это потратят 2,5 миллиарда рублей
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Ограды появятся во всех учебных заведениях полуостроваОграды появятся во всех учебных заведениях полуостроваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Крыму на ремонт и установку ограждений вокруг школ и детских садов выделят 2,5 миллиарда рублей. Подобные меры будут предприняты в целях безопасности.

- Разработана карта по каждой школе, каждому детсаду, начиная от частичного ремонта и заканчивая установкой ограждений там, где они еще никогда не были установлены, - сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова

Она также напомнила, что только 1% крымских школ сейчас охраняется Росгвардией. По мнению Гончаровой необходимо выработать проект, согласно которому все школы перейдут под охрану специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе перестанет работать сезонный маршрут №49а
На углубление Керченского подходного канала выделят 11 миллионов рублей
В Симферополе завершается ремонт моста через реку Малый Салгир
Переменная облачность, кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на 11 октября
В Севастополе спустили на воду плавкран «ПК-400 «Севастополь»
Над пещерой под «Тавридой» завершают установку бетонной плиты
Суд арестовал готовившего теракт в Саках пенсионера из Крыма
В Симферополе 11 октября частично отключат свет
С 12 октября в Симферополе перекроют новый участок дороги на Александра Невского
Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором
Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину
На выходных в Симферополе выступят лучшие судомоделисты Крыма
Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе