Школы и детские садики Крыма огородят заборами
В Крыму на ремонт и установку ограждений вокруг школ и детских садов выделят 2,5 миллиарда рублей. Подобные меры будут предприняты в целях безопасности.
- Разработана карта по каждой школе, каждому детсаду, начиная от частичного ремонта и заканчивая установкой ограждений там, где они еще никогда не были установлены, - сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова
Она также напомнила, что только 1% крымских школ сейчас охраняется Росгвардией. По мнению Гончаровой необходимо выработать проект, согласно которому все школы перейдут под охрану специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU