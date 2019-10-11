2019-10-11T09:36:43+03:00
Общество

В Симферополе завершается ремонт моста через реку Малый Салгир

Строителям пришлось его переделывать практически полностью
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Несущие конструкции практически полностью разрушены. Фото: пресс-служба администрации СимферополяНесущие конструкции практически полностью разрушены. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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Рабочие завершают ремонт аварийного моста через реку Малый Салгир, который находится на улице Набережной имени 60-летия СССР. Как рассказал гендиректор предприятия «Асгард» Игорь Анацкий, оказалось, что несущие конструкции практически полностью разрушены.

Его пришлось переделывать заново: менять плиты, строить стойки моста и укрепить все несущие конструкции.

- На следующей неделе установим чугунное ограждение и начнутся работы по мощению моста тротуарной плиткой, - рассказал Анацкий.

При этом в будущем въезд в Гагаринский парк для машин закроют.

Кстати, очистка русла Малого Салгира завершена на 99, 9 процента. Осталась только небольшая ручная работа, которую хотят завершить в ближайшие дни.

Также сейчас идет активная работа по укладке тротуарной плитке на набережной. Все работы планируется завершить до 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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