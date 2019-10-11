На углубление Керченского подходного канала выделят 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-11T10:00:11+03:00

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Предприятие «Крымские морские порты» объявило тендер на разработку проекта на углубление дна Керченского подходного канала.

Стоимость контракта составляет 11,7 миллиона рублей. Деньги выделяет бюджет предприятия.

В обязанности подрядчика входит разработка проектной документации, согласование ее с с территориальными и федеральными надзорными и контролирующими органами. Также ему нужно будет согласовать проект с Федеральным агентством по рыболовству.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 октября, итоги конкурса планируется подвести 28 октября, пишет «Интерфакс».

Длина канала составляет 5,1 километра, ширина - 80 метро, глубина - 8,9 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU