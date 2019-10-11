На углубление Керченского подходного канала выделят 11 миллионов рублей
Предприятие «Крымские морские порты» объявило тендер на разработку проекта на углубление дна Керченского подходного канала.
Стоимость контракта составляет 11,7 миллиона рублей. Деньги выделяет бюджет предприятия.
В обязанности подрядчика входит разработка проектной документации, согласование ее с с территориальными и федеральными надзорными и контролирующими органами. Также ему нужно будет согласовать проект с Федеральным агентством по рыболовству.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 октября, итоги конкурса планируется подвести 28 октября, пишет «Интерфакс».
Длина канала составляет 5,1 километра, ширина - 80 метро, глубина - 8,9 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU