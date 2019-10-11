2019-10-11T10:13:10+03:00
Общество

В Симферополе перестанет работать сезонный маршрут №49а

Автобусы прекратят выходить на маршрут с 27 рктября
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В работе симферопольских автобусов произошли измененияВ работе симферопольских автобусов произошли измененияФото: Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольский маршрут №49а, следовавший по маршруту от нового терминала аэропорта к железнодорожному вокзалу прекратит свою деятельность с 27 октября. Это связано с окончанием туристического сезона и падением пассажиропотока в аэропорту Симферополя.

- Работа маршрута будет прекращена, в связи с переходом Симферопольского аэропорта им. Ивана Айвазовского на сокращенный (зимний) режим работы, - сообщили в пресс -службе МУП "Горавтотранс".-

С началом нового туристического сезона маршрут возобновит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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